Tomáš Reiner, Washington, Právo

Vláda chce lákat investory, kteří by v ČR pomohli s inovacemi ekonomiky a rozvojem výzkumu. Co konkrétně americkým investorům česká delegace nabízí?



Za prvé jasnou strategii, tedy nové priority ČR zacílené na posílení Česka jako technologického lídra. To je spojeno na veřejné úrovni s budováním chytré infrastruktury, investicemi do digitalizace, umělé inteligence na bázi veřejných služeb občanům, kybernetické bezpečnosti apod. Tedy velká šance pro americké dodavatele.

Současně ale jasně sdělujeme, že jsme připraveni podpořit i zahraniční investory investující do privátního sektoru, ovšem nikoliv už každého, ale pouze ty, kteří investují do výzkumu a vývoje.

Dále nabízíme spolupráci s Akademií věd ČR a Grantovou agenturou ČR v oblasti společných projektů, konkrétně chceme zahájit nikoliv nahodilou, ale cílenou spolupráci s nadací National Science Foundation. Ta má rozpočet 8,5 miliardy dolarů a financuje 30 procent univerzitního základního výzkumu ve Spojených státech.

A přijeli jsme sem podpořit i spolupráci na univerzitní úrovni, konkrétně na Marylandské univerzitě, kde rozbíháme opravdu excelentní spolupráci s ČVUT v oblasti umělé inteligence a rádi bychom to rozšířili na oblasti výzkumu v protipožárních technologiích a dále v oblasti společenských věd s jejich Národním konsorciem pro studium terorismu.

Soustředíte se na konkrétní odvětví?



Cílíme hodně na umělou inteligenci, ale pochopitelně ne na celou oblast, míříme tam, kde jsme špičky nebo kde už máme s americkým výzkumem či organizacemi spolupráci – zpracování řeči a přirozeného jazyka, strojové učení, autonomní robotika, autonomní dopravní systémy, moderní internetové technologie.

Umělou inteligenci představujeme jako ekonomický nástroj v rámci průmyslu 4.0 i jako bezpečnostní nástroj, například pro identifikace obličeje, řeči či boj proti terorismu. V prvním případě je skvělá spolupráce s americkými firmami typu Cisco, IBM, GE, Rockwell, Eaton, Honeywell. Ve druhém případě spolu-pracujeme s institucemi, jako jsou Air Force Research, Office for Naval Research, NASA a další.

Rýsuje se v té souvislosti nějaká nová investice?



Určitě musíme dotáhnout do konce GE Aviation, to je dobrý projekt, zaměřený na turbovrtulové motory, a spolupráci s ČVUT, rozšiřuje se u nás IBM, projektů je řada.

Jak na tom vlastně Česko je s výzkumem, zaváděním nových technologií a platforem, automatizací?



V řadě odvětví, jako je fyzika, nanotechnologie, chemie, umělá inteligence, jsme ve světové špičce. Máme mimořádně dobrou výzkumnou infrastrukturu, padesát velkých výzkumných center, budujeme centra excelence atd. Máme nejmodernější laserové centrum na světě (ELI Beamlines), ukázkový evropský výzkumný nanotechnologický klastr Nanoprogress, mezi chlouby naší vědy patří dlouhodobě ÚOCHB (Ústav organické chemie a biochemie) a posiluje také naše akademie věd, která patří do TOP 20 v neuniverzitních výzkumných organizacích na světě.

Ne vždy ale dokážeme vytěžit naše kapacity, chybí větší spolupráce na národní úrovni, někdy se spokojíme s průměrnými výsledky.

Ale je na čem stavět a v oblasti automatizace máme i s ohledem na strukturu naší ekonomiky mimořádnou šanci dobýt svět. Jen se nesmíme bát to říci. I o tom je nová Inovační strategie „Czech Republic: The Country For The Future“, kterou zde všude s panem premiérem představujeme.