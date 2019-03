Novinky, ČTK

Prokuratura tvrdí, že neexistují žádné důvody pro trestní zodpovědnost Uberu. Policie by nicméně podle prokuratury měla pokračovat ve vyšetřování toho, jak postupovala záložní řidička automobilu, Rafaela Vasquez, napsala agentura Reuters.

Loni v červnu policie uvedla, že Rafaela Vasquez mající tehdy 44 let sledovala v době nehody televizní pořad na svém mobilním telefonu. Podle policie by nehodě bylo možné zabránit, kdyby dávala větší pozor, i když 49letá Elaine Herzbergová náhle vstoupila do vozovky z neosvětleného místa.[celá zpráva]

Prokurátorka chce další expertízu, která by posoudila, zda za daných světelných podmínek a vzhledem k rychlosti vozu bylo možné skutečně zabránit nehodě. Podle ní samotné video nestačí, uvedla televize NBC.

Úkolem Rafaely Vasquez bylo sledovat sledovat dění na silnici a v případě potřeby zasáhnout. Televizi se jí nyní nepodařilo kontaktovat.

Rafaela Vasquez se byla v roce 2001 byl ještě jako muž odsouzen za pokus o ozbrojenou loupež ve videopůjčovně, kterou spáchal se svým kolegou s cílem rozjet vlastní byznys, uvedl list Express. Skončil ve vězení.[celá zpráva]