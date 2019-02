ČTK

Soudce v jeho případu stanovil v sobotu kauci jeden milion dolarů (22,5 milionu Kč), advokáti ale podle médií zatím peníze nesehnali.

Zpěvák, jehož občanské jméno je Robert Kelly, byl obviněn z deseti případů sexuálního zneužití čtyř dívek, z nichž tři byly nezletilé. Podle agentury AP se jedno z obvinění týká videa, které zachytilo, jak má Kelly se 14letou dívkou sex. Druhé podobné video žaloba předložila soudu dnes. Kellymu byl už o víkendu odebrán pas a zakázán kontakt s kýmkoliv, kdo je mladší 18 let.

Dvaapadesátiletý držitel ocenění Grammy se prosadil jako zpěvák, skladatel i producent. Jeho největšími hity jsou písně Bump n' Grind, I Believe I Can Fly a duet I'm Your Angel s Céline Dionovou. Jeho píseň Sign of Victory se stala oficiální hymnou fotbalového mistrovství světa pořádaného v roce 2010 v Jihoafrické republice.