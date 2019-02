Novinky

McCabe, který loni z úřadu musel odejít, neboť lhal vládním vyšetřovatelům, řekl, že FBI „měla důvod vyšetřovat vztahy prezidenta k Rusku“ na základě Trumpových činů.

Trump podle něj mimo jiné prohlásil, že mu ruský prezident Vladimir Putin řekl, že Severní Korea nedokáže zasáhnout USA svými balistickými raketami. Když to americká tajná služba odmítla, reagoval na to prezident slovy: „To mě nezajímá, věřím Putinovi.“

Odvolání pro neschopnost podle ústavy

McCabe uvedl, že Rosenstein o možnosti použít 25. dodatek americké ústavy, který umožňuje odvolat prezidenta, hovořil v květnu 2017 poté, co Trump vyhodil ředitele FBI Jamese Comeyho.

„O 25. dodatku se mluvilo proto, že Rod tuto otázku nadnesl a projednával ji se mnou v kontextu úvah o tom, kolik představitelů kabinetu by mohlo podpořit takovýto krok,“ řekl McCabe. Dodal, že Rosenstein otevřeně počítal, kdo by byl pro.

Že Rosenstein jednal o uplatnění 25. dodatku, napsal už loni list The New York Times, který se odvolal na anonymní zdroje. McCabeova vyjádření jsou ale první, která přišla přímo od účastníka schůzky, kde se o Trumpově odvolání mělo hovořit. „Náměstek ministra spravedlnosti byl velmi znepokojen prezidentem, jeho schopnostmi a záměry v daném okamžiku,“ řekl McCabe,

Nabídl, že bude Trumpa tajně nahrávat



Rosenstein také údajně nabídl, že bude tajně nahrávat Trumpa kvůli obavám z možných obstrukcích spravedlnosti vztahujících se k vyšetřování možné tajné dohody mezi lidmi vedoucími Trumpovu prezidentskou kampaň a Ruskem. „Mluvili jsme o tom, proč prezident trval na vyhození Comeyho. A v kontextu této konverzace náměstek ministra spravedlnosti nabídl, že udělá odposlech v Bílém domě,“ řekl McCabe.

Zdroj BBC sdělil, že Rosensteinova poznámka „byla sarkastická“ a že nikdy neprobíral záměr nahrávat rozhovory prezidenta. McCabe ale řekl, že Rosenstein „nevtipkoval“. „Byl úplně vážný,“ řekl.“

„Abych byl fér, byla to neuvěřitelně stresující doba, a bylo jasné, že tento stres dopadl na tajemníka ministra spravedlnosti,“ dodal. „Vypustil to ve velmi divoké chaotické konverzaci o tom, v jaké jsme situaci a co se s tím dá dělat,“ uvedl McCabe.

Rosenstein vždy popíral, že by se účastnil diskuse o uplatnění ústavní klauzule o odvolání hlavy státu pro neschopnost vykonávat funkci. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo: „Náměstek generálního prokurátora nikdy neschválil žádné nahrávání Trumpa a nebyl nikdy v situaci, že by zvažoval uplatnění 25. dodatku.“ V lednu americká média uvedla, že chce Rosenstein odejít, ale bez termínu.

Vyjádření se musí vyšetřit, řekl senátor

Senátor Lindsay Graham řekl, že uplatnění 25. dodatku by bylo administrativním pučem: „Pro mě je ohromující, že jeden z ředitelů silové složky by mohl jít do národní televize a říci jen tak mimochodem: 'Pamatuju si rozhovor s náměstkem ministra spravedlnosti o možnosti, zda bychom mohli nahradit prezidenta na základě 25. dodatku'.“

Hodlá kvůli tomu uspořádat slyšení. „Myslím, že každý v této zemi potřebuje vědět, jestli se to stalo. Udělám vše, co mohu, abych se dostal do nitra ministerstva spravedlnosti a k přístupu FBI k prezidentovi a jeho kampani,“ prohlásil Graham.

Pro vyšetřování Trumpa jsou důvody



McCabe současně hájil vyšetřování Donlada Trumpa v případu možných ruských vlivů. Dodal, že se „velmi obával“ ruského vlivu, a chtěl zajistit, aby v případě, že bude odstraněn, přeražen nebo vyhozen, případ nemohl být uzavřen nebo „zmizet v noci beze stop“.

„Jestliže prezident bránil průchodu spravedlnosti, vyhodil ředitele FBI, aby ovlivnil nebo zastavil naše vyšetřování škodlivých ruských aktivit, pak je třeba se ptát - proč by to prezident Spojených států dělal,“ řekl McCabe, podle kterého mohl Trump spáchat trestný čin, když propustil Comeyho a veřejně se snažil podkopat vyšetřování své kampaně kvůli případným vazbám na Rusko.

Hned však dodal: „FBI má důvod vyšetřovat, ale to, že se vyšetřuje, neznamená, že je někdo vinen.“

Bílý dům vyjádření zpochybnil



„Andrew McCabe byl propuštěn s hanbou z FBI, protože lhal a zahájil naprosto nepodložené vyšetřování prezidenta. Každý ví, že není důvěryhodný,“ uvedl Bílý dům po vysílání CBS.

McCabe byl vyhozen loni v březnu dva dny před tím, než měl odejít do výslužby tehdejším ministrem spravedlnosti Jeffem Sessionsem, protože interní kontrola zjistila, že nechal uniknout informace a mátl vyšetřovatele. [celá zpráva]