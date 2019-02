Novinky, ČTK, BBC

Případ je stále otevřený, prověřují se Littleova tvrzení. Pokud by se jeho přiznání potvrdila, stal by se největším zabijákem v historii Spojených států, píše BBC. Bývalý boxer si totiž vybíral své oběti z řad „zranitelných žen“ a také „žen na okraji společnosti“. Mnohé oběti zůstaly neidentifikovány a jejich úmrtí se nevyšetřila.

Detektivové FBI doufají, že jeho portréty by pomohly oběti identifikovat a jejich rodiny informovat.

Oběti nejprve srazil údery, poté je uškrtil. Mnohé zavražděné neměly jasné známky zabití, proto se úmrtí mohlo klasifikovat jako předávkování drogami, nehoda nebo smrt z přirozených příčin, píše BBC. „Bez známek bodnutí či střelné rány nebylo mnoho z těchto úmrtí klasifikováno jako vražda,“ uvedla FBI ve své zprávě již loni v listopadu.

Little byl zatčen v září 2012 v útulku pro bezdomovce v Kentucky a byl vydán do Kalifornie, kde čelil obvinění z drogových deliktů. O dva roky později ho losangeleská policie na základě vzorku DNA usvědčila ze tří nevyřešených vražd žen z let 1987 a 1989, za které dostal trojnásobné doživotí. Všechny tři oběti byly zmláceny a uškrceny.

Detektivové se domnívají, že vražd měl na svědomí mnohem víc. Vloni na jaře se chtěl Little přestěhovat do jiné věznice. Vyšetřovatelé s ním uzavřeli dohodu. Pokud promluví, jeho žádost podpoří a dostane se do jiného zařízení. Little se přiznal k vraždám 90 lidí. FBI nyní uvedla, že doposud dokázala ověřit 34 z nich.

Jeho informace ze dnů, kdy vraždil, byly velmi přesné. Vyšetřovatelům sdělil nejen místa, kde se činy staly, ale dokonce i popsal, jaký typ auta řídil a kde si ho sehnal. Problémy ale byly s konkrétními termíny, a to působí i problémy při identifikaci obětí.