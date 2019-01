Zákaz letů na letiště LaGuardia kvůli nedostatku dispečerů vydal FAA krátce před desátou dopoledne (16:00 SEČ). Některé lety byly už předtím zpožděné, uvedla stanice NBC.

Letadlo společnosti Southwest na letišti LaGuardia.

FOTO: Profimedia.cz

Rozhodnutí FAA přišlo poté, co ve středu odborový svaz zaměstnanců v letecké dopravě zveřejnil varování, že rozpočtová krize by mohla vážně ohrozit bezpečnost jak jejích členů, tak i cestujících.

BREAKING: FAA says it is halting flights into New York's LaGuardia airport due to air traffic control staffing issues. https://t.co/jn8limUSe7