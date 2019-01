Alex Švamberk, Novinky

Kongres umožnil během dvou let vyčlenit skoro 1,7 miliardy dolarů na opravu stávajících bariér a stavbu nových, ale vyčerpal se z nich jen zlomek. Upozornil na to už začátkem roku vermontský senátor Patrick Leahy, který je nejvýše postaveným demokratem v senátním výboru pro výdaje.

V textu k rozpočtové krizi Leahy uvedl: „Za poslední dva roky poskytl Kongres skoro 1,7 miliardy dolarů na postavení nebo výměnu plotu na jižní hranici, ale vláda z nich skoro nic neutratila a u realizovaných projektů nafoukla cenu. Dosud bylo z těchto peněz utraceno jen šest procent. A nedávno jsme se dozvěděli, že jeden projekt v údolí Rio Grande, který měl přijít na 445 miliónů, bude nyní stát americké daňové poplatníky skoro 787 miliónů, což je překročení nákladů o 77 procent. Jedna míle (plotu) vyjde na 31,5 miliónu dolarů. Prezident se o tom nezmínil.”

Senátor přitom zmínil přitom, že prezident v návrhu rozpočtu na fiskální rok 2019 chtěl jen 1,6 miliardy dolarů, a ne přes pět miliard, které požaduje nyní. Senátor napsal, že plné financování americké vlády a federální úřadu blokuje jen Donald Trump, který už na podzim opakovaně hrozil, že pokud je nezíská, zablokuje financování vládních úřadů a federálních agentur.

Trump odmítal kompromisy



Editor časopisu The Atlantic Peter Beinart navíc uvedl, že Donald Trump mohl mít peníze na zeď už dávno, ale opakovaně odmítal kompromis s demokraty. Připomněl, že loni v lednu šéf menšiny demokratických senátorů Chuck Schummer souhlasil s poskytnutím peněz na stavbu zdi výměnou za to, že v USA budou moci zůstat ilegální imigranti, kteří překročili hranice jako nezletilí. To Trump odmítl s požadavkem širšího omezení legální imigrace, mimo jiné zrušením loterie na víza.

V únoru pak souhlasilo 54 senátorů včetně tří demokratických s uvolněním 25 miliard dolarů během deseti let na zabezpečení hranice. Tyto peníze se mohly použít i na stavbu bariéry. Podmínkou byla opět ochrana práv „snílků”, tedy ilegálních imigrantů, která přišli do USA jako nezletilí.

Vyvolávání atmosféry strachu



Editor Atlantiku z toho vyvozuje, že ve skutečnosti Trump nechce ani tak postavit zeď, jako přesvědčit voliče, že Spojené státy čelí migrační krizi a jsou potřeba mimořádná opatření. Proto vytváří atmosféru strachu, když neustále vypočítává zločiny, jichž se dopustili ilegální imigranti.

Beinart připomněl, že o tom Trump mluvil už ve své inaugurační řeči. Trump podle něj popisuje Ameriku, jako by stála na pokraji katastrofy a on ji zachraňoval. Na to slyší jeho příznivci, kteří pak Trumpa podpoří, i když bude překračovat zavedená pravidla, protože to bude označovat za nezbytné pro zvládnutí výjimečné situace.

Škody rostly

Situace s financováním vlády začínala být kritická. V pátek 800 000 státních zaměstnanců opět nedostalo plat, mnozí pracovali zadarmo a docházeli jim peníze. Jiní nastoupili na nemocenskou. Problémy to způsobilo hlavně v letecké dopravě, protože se nedostávalo dispečerů.

Už minulý pátek podle serveru Business Insider překročil odhad hospodářských škod částku, kterou Trump požaduje na zeď. Ředitel banky JPMorgan Jamie Dillon varoval, že rozpočtová krize může zastavit růst americké ekonomiky. [celá zpráva]

Trump navíc v úterý přišel o jeden z trumfů ve vyjednávání. Nejvyšší soud se odmítl zabývat otázkou ochrany snílků před vyhoštěním, kterou se jim pokusil prezident Trump už dříve odebrat dekretem, ale ten zablokovaly soudy nižší instance. Ochrana jim tudíž zůstává a demokraty odmítnutá Trumpova nabídka na prodloužení ochrany snílků výměnou za peníze na bariéry se tak stala bezpředmětnou.