Trump žádá na demokratech, aby mu schválili 5,7 miliardy dolarů (128 miliard korun) na výstavbu 370 kilometrů dlouhé hraniční zdi, která by zabránila ilegálnímu pronikání migrantů do Spojených států z Mexika. Kvůli sporu o zeď Trump zablokoval financování a tím i činnost části ministerstev a vládních agentur. Z 800 000 zaměstnanců amerických federálních úřadů, které rozpočtová krize zasáhla, téměř polovina nechodí do práce a zbytek pracuje zadarmo.

Bovinová v analýze z 11. ledna uvedla, že každý týden rozpočtové krize snižuje výsledky amerického HDP o 1,2 miliardy dolarů. Vzhledem k tomu, že prostředky pro část federálních úřadů a 800 000 federálních zaměstnanců nejsou k dispozici od 22. prosince, částka už přesáhla sumu šesti miliard dolarů, je tedy vyšší než Trumpem požadovaných 5,7 miliardy na zeď.

Šéf JPMorgan: Krize může zastavit americký růst



Business Insider současně upozornil, že překročení hranice 5,7 miliardy v pátek představuje konzervativní odhad, protože Bovinová uvedla, že škody budou s každým týdnem narůstat: „Čím déle krize potrvá, tím větší vedlejší škody způsobí ekonomice.“

Ředitel banky JPMorgan Jamie Dillon varoval, že rozpočtová krize může zastavit růst americké ekonomiky. Představitel Bílého domu řekl minulý týden Business Insideru, že podle modelu Trumpovy vlády může každý týden ubrat 0,13 procenta z růstu HDP, přičemž původně se počítalo s tím, že to bude jen 0,05 procenta.

Trumpova nabídka byla bezpředmětná



Demokraté v pátek odmítli Trumpův návrh, podle kterého by měli uvolnit peníze výměnou za prodloužení ochrany ilegálních imigrantů, kteří přišli do USA jako nezletilí. Demokraté označili za nepřijatelné, aby se část imigrantů brala jako rukojmí.

V úterý se tato nabídka navíc stala bezpředmětnou, protože americký nejvyšší soud odmítl jednat o zrušení ochrany těchto přistěhovalců, označovaných jako „snílci”.

Před deportací je chrání dekret předchozího prezidenta Baracka Obamy z roku 2012. Trump v roce 2017 oznámil, že program jejich ochrany známý pod zkratkou DACA zruší. Několik soudů nižší instance Trumpovo rozhodnutí zablokovalo a pře se dostala až k nejvyššímu soudu. Ten se však v úterý odmítl sporem zabývat, takže verdikt nižších soudů zůstává v platnosti přinejmenším do konce letošního roku, uvedla ČTK.