Bývalý Trumpův právník navštívil tajně Prahu, tvrdí agentura

Michael Cohen, bývalý osobní právník současného amerického prezidenta Donalda Trumpa byl v létě 2016 v Praze. Dokazují to data jeho mobilního telefonu, který se přihlásil do české mobilní sítě. S odvoláním na čtyři své zdroje to uvedla americká agentura McClatchyDC. Americká média psala, že Cohen do Prahy přijel, aby zde navázal kontakty s Kremlem.