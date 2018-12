Novinky, ČTK

Rozkaz podle zdrojů americké televize CNN podepsal odcházející ministr obrany James Mattis a stanoví, jak, kdy a odkud se Američané budou stahovat. Zdroje se ale zdržely podrobností. Amerických vojáků je v Sýrii podle CNN asi 2600.

Stažení amerických sil ze Sýrie oznámil prezident Donald Trump ve středu 19. prosince s odůvodněním, že Islámský stát je tam už poražen. To podle CNN pro Mattise představovalo poslední pomyslnou kapku k odstoupení. Mattise ve funkci nahradí již od začátku roku jeho dosavadní náměstek Patrick Shanahan. [celá zpráva]

Trump rozhořčil všechny



Trumpovo rozhodnutí o stažení ze Sýrie šokovalo i některé americké zákonodárce a spojence. Mnozí ho označili za zradu syrských Kurdů.

Francie v reakci na Trumpovo rozhodnutí uvedla, že hodlá v Sýrii vojensky působit i nadále a že Islámský stát byl sice oslaben, ale že je v Sýrii stále přítomen. „Velmi hluboce lituji rozhodnutí (Spojených států) ohledně Sýrie,” uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron. „Být spojenci znamená bojovat bok po boku,” dodal.

Erdogan to zvládne, věří Trump



V neděli Trump oznámil, že o celé situaci hovořil s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Jak uvedl, měl s Erdoganem „dlouhý a produktivní” telefonát, ve kterém diskutovali mimo jiné o „pomalém a vysoce koordinovaném” stahování amerických jednotek ze Sýrie.

Následně americký prezident na twitteru dodal: „Turecký prezident Erdogan mi jasně řekl, že vymýtí cokoli zbylo z ISIS v Sýrii...a on je mužem, který to dokáže udělat, plus Turecko je hned za rohem. Naši vojáci jedou domů!”

Rozhodnutí o stažení ze Sýrie bude mít dopad na syrské Kurdy, které dosud Američané v Sýrii podporovali. Arabsko-syrská koalice, která bojovala proti organizaci Islámský stát (IS) za podpory USA, již minulý týden oznámila, že pokud v důsledku rozhodnutí USA turecká armáda zahájí ofenzivu proti syrským Kurdům, bude pro ně těžké udržet pod kontrolou vězně z Islámského státu. Je mezi nimi mnoho cizinců včetně bojovníků i jejich rodin.