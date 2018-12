Novinky, ČTK

Kanadské ministerstvo spravedlnosti BBC její zadržení potvrdilo: „O její vydání žádají Spojené státy a slyšení rozhodující o kauci je stanoveno na pátek.” Více úřad odmítl sdělit, protože na případ je uvaleno informační embargo. Případ nechtěl komentovat ani příslušný americký soud.

Jednačtyřicetiletá Meng je podle listu The New York Times v USA obviněna z porušování protiíránských sankcí a obcházení embarga, které Spojené státy vyhlásily na obchod s Íránem a se Severní Koreou. List The Wall Street Journal už v roce 2016 napsal, že Washington zkoumá podezření, že firma Huawei dodává do Íránu a některých dalších zemí zboží americké výroby, které podléhá sankčnímu režimu.

Čínské velvyslanectví v Kanadě proti zadržení Meng ostře protestovalo a vyzvalo k jejímu okamžitému propuštění. Podle něj neporušila žádné americké ani kanadské zákony. Firma Huawei vydala prohlášení, že si žádného provinění Meng není vědoma a dodal, že ředitelka byla, když přestupovala na letišti.

Meng je podle agentury AP rovněž místopředsedkyní správní rady Huawei a dcerou zakladatele firmy Žen Čeng-feje, za jehož budoucí nástupkyni bývá označována.

Varovaní před firmou



Skupina amerických kongresmanů před dvěma měsíci zaslala kanadskému premiérovi Justinu Trudeaovi dopis, v němž žádají, aby zabránil využívání produktů firmy Huawei v kanadských bezdrátových sítích. Senátoři Marco Rubio a Mark Warner vyslovili podezření, že čínská vláda může výrobky firmy využívat ke špionáži a vměšování.

USA už v roce 2015 začaly doporučovat velkým firmám, aby nenakupovaly telekomunikační zařízení a vybavení pro bezdrátový přenos od této firmy, protože by je mohla čínská vláda využívat k odposlouchávání. Letos je zakázala nakupovat Austrálie spolu s výrobky firmy ZTE. V USA bylo letos v létě oficiálně zakázáno vládním úřadům a jejich zaměstnancům využívat výrobky obou firem. British Telecom se kvůli stejným obavám rozhodl nenakoupit výrobky Huaweie pro síť 5G.

Firma Huawei je přitom světová jednička v dodávkách komunikačních a síťových zařízení a systémů, které využívají napíklad i čeští mobilní operátoři. V Číně je také největším výrobcem mobilních telefonů, celosvětově je dvojkou za jihokorejským Samsungem. Pro své mobilní telefony vyvíjí vlastní procesory Kirin, jejichž poslední generace se stala nejvýkonnějším hardwarem pro platformu Android.