ČTK

Šéf Bílého domu před novináři na Floridě pohrozil úplným uzavřením americko-mexické hranice „na nějakou dobu, dokud nad ní nezískáme kontrolu“. Hranice podle prezidenta bude zablokována v případě, že americká administrativa dospěje k závěru, že Mexiko na své straně hraniční linie situaci nezvládá.

Trump poukázal na situaci kolem migrantů, kteří se v takzvané karavaně vydali do USA a utábořili se v příhraničním mexickém městě Tijuana. Podle jeho slov to je „velmi špatná situace“.

Do Tijuany proudí další tisíce lidí

FOTO: Kim Kyung-hoon, Reuters

Prezident rovněž prohlásil, že dal americkým vojákům na hranici povolení použít smrtící sílu proti migrantům, pokud to bude nutné. „Doufám, že nebudou muset,“ poznamenal Trump. Zdůraznil ale, že nemá jinou možnost, protože úřady v tomto případě mají co do činění s „hrubými lidmi“. Trump tvrdí, že mezi migranty je mnoho zločinců a „strašně nebezpečných osob“. „Žádné zločince do země nepustíme,“ ujistil.

Trumpova administrativa schválila využití vojáků při prosazování zákonů na jižní hranici a povolila jim i použití smrtících zbraní. Už na začátku listopadu Trump varoval, že pokud migranti budou na vojáky házet kamení, mohou po nich příslušníci armády střílet.

Do Tijuany dorazilo od minulého týdne už přes 4000 středoamerických běženců, kteří se chtějí dostat do USA a požádat tam o azyl. Od minulého týdne zadržela policie v Tijuaně 57 lidí, většinou kvůli držení lehkých drog, kvůli opilosti a výtržnostem, čtyři desítky z nich už místní úřady deportovaly.