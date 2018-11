Z rozhodnutí guvernéra Andrewa Cuoma se billboardy začaly u dálnic protínajících stát New York objevovat v roce 2014.

Celkem jich bylo nákladem osm milionů dolarů (180 milionů korun) postaveno kolem pěti set, vždy ve skupinách po pěti za sebou.

I Love NY signs: State pledges to take down 400 signs, keep 122, emails show https://t.co/8g2aEFbDvZ pic.twitter.com/wZtqOs1JgJ

Jeden z inkriminovaných billboardů

Americká Federální správa dálnic (FHA) od počátku Cuoma varovala, že jeho počínání odporuje zákonům, které regulují umístění reklamy podél komunikací, napsala agentura AP. Guvernér argumentoval tím, že billboardy podporují newyorský turistický ruch s ročním obratem 100 miliard dolarů (2,3 bilionu korun).

I Love NY signs to come down by summer, state says https://t.co/VBOL5MZ1za pic.twitter.com/NjRKkdxM1E