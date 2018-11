ČTK

Trump také uvedl, že zjištění CIA, že za vraždu je odpovědný saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán, je "možné".

Prezident se k případu vyjádřil několik hodin poté, co americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že Washington ještě nedospěl k konečnému závěru ohledně vraždy novináře, shromažďuje v této věci fakta a zároveň chce udržet "důležité strategické vztahy mezi USA a Saúdskou Arábií". Reagovalo tak na zprávu listu The Washington Post o výsledcích šetření CIA.

Prezident Trump k vraždě prohlásil, že "se to nemělo nikdy stát". O věci jednal při letu do Kalifornie s ředitelskou CIA Ginou Haspelovou a ministrem zahraničí Mikem Pompeem. Médiím to sdělila Trumpova mluvčí Sarah Huckabeeová Sandersová.

Zjištění CIA odporuje vyjádření saúdskoarabské vlády, že princ neměl s činem nic společného. Američtí úředníci mají ve zprávu CIA velkou důvěru, píše washingtonský deník, pro nějž Chášukdží pracoval. Spojení korunního prince s úkladnou vraždou ztěžuje Trumpově kabinetu snahu udržet vztah se svým úzkým saúdskoarabským spojencem, zdůrazňuje The Washington Post.