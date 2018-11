ČTK

Na severu Kalifornie zdevastoval požár město Paradise, kde žilo asi 30 000 lidí. Vyžádal si nejméně šest obětí a jeho rozloha činí již přes 360 kilometrů čtverečních.

Dva požáry nedaleko Los Angeles vzplanuly ve čtvrtek a přes noc kvůli silnému větru výrazně nabraly na síle. Zatímco požár Hill fire v pátek přestal narůstat poté, co spálil asi 25 kilometrů čtverečních, Woolsey fire dále sílil a podle aktuálních údajů zabírá plochu přes 140 kilometrů čtverečních. Příkazy k evakuaci se týkají i většiny populace města Thousand Oaks, kde střelec v baru zabil ve středu 12 lidí.

Úřady na jihu Kalifornie nařídily v pátek evakuaci 250 000 osob včetně všech asi 12 000 obyvatel pobřežního Malibu, které je bydlištěm mnoha amerických celebrit. Herečka Milanová na Twitter napsala, že její dům je "v nebezpečí", avšak její děti a pět koňů se podařilo evakuovat. Kardashianová prý slyšela, že plameny zasáhly pozemek její rodiny v nedalekém Hidden Hills. Svou rezidenci v Malibu v pátek opustila i Lady Gaga.

Svou rezidenci v Malibu v pátek opustila i Lady Gaga. "Sedím tady s mnohými z vás a přemýšlím, jestli můj dům zachvátí plameny," napsala později na Twitter, přičemž poděkovala hasičům, policii a dalším krizovým pracovníkům.

"Bojím se o svůj dům, ale nemůžu nic dělat. Domy mých přátel shořely," zkonstatovala zpěvačka Cher, která má prý dům v Malibu od roku 1972.

Požár poháněný silným větrem podle AP zničil dům režiséra filmu Doctor Strange Scotta Derricksona. Ušetřen nebyl ani známý filmařský areál Paramount Ranch, který nedávno používali například tvůrci seriálu Westworld televize HBO. Celkem už oheň spálil 150 domů. Podle šéfa hasičů Los Angeles Daryla Osbyho se vítr uklidňuje, v neděli se ale má vrátit.

Evakuace v místě střelby



Povinné evakuaci podléhaly také tři čtvrtiny Thousand Oaks, které se podle AP v pátek ocitlo v obležení plamenů blížících se k městu ze dvou stran. Starosta Andy Fox uvedl, že výzvy k opuštění domovů se jistě týkají i lidí, kterých se dotkla středeční střelba v podniku Borderline Bar & Grill.

"Uběhlo jen několik hodin a už zde v Thousand Oaks řešíme další krizi," řekl starosta města, které prý bylo do tohoto týdne považováno za jedno z nejbezpečnějších ve Spojených státech. Mezi středeční tragédií a současnou výzvou však vidí Fox jasný rozdíl. "Ty životy už nikdo nevrátí. Dnes se bavíme o vážném požáru, ale díkybohu jsme zatím nikoho neztratili. A jakkoli to může být obtížné, domy se dají postavit znovu, majetky lze znovu nashromáždit," řekl.

Ještě mnohem větší požár pak zuří na severu Kalifornie nedaleko města Chico. Jen den po vypuknutí se v pátek rozšířil na území o rozloze 280 čtverečných kilometrů a zcela spálil město Paradise. Podle úřadů postupovaly plameny tak rychle, že hasiči neměli šanci zakročit. "Žádné hašení se vlastně nekonalo," řekl Scott McLean z kalifornského úřadu pro správu lesů a boj proti požárům. Hasiči podle něj mohli jen pomáhat lidem uniknout do bezpečí.

Porucha na elektrickém vedení



Nejméně šest lidí se zachránit nepodařilo. Pět těl bylo v Paradise nalezeno v ohořelých automobilech. [celá zpráva] Ve stejných místech se údajně našlo i tělo šesté oběti, policie však ihned nesdělila okolnosti její smrti. Podle AP se v pátek v oblasti desítky lidí pohřešovaly a jejich blízcí prohledávali evakuační centra nebo prosili o pomoc na internetu. V mnoha případech jsou nezvěstnými senioři, kteří nemají mobilní telefony nebo účty na sociálních sítích. AP později informovala, že někteří z nich se po několika hodinách s rodinami opět spojily.

Příčina rozsáhlého požáru Camp fire, který zničil přes 6500 budov, zatím nebyla stanovena. Elektrická společnost Pacific Gas & Electric nicméně informovala úřady, že asi čtvrt hodiny před jeho vypuknutím zaznamenala poruchu na jednom ze svých vedení nedaleko Paradise.