„Není tam žádný aktivní střelec,” řekl místnímu serveru StarNewsOnline Tom Collins koordinující v okrese Pender záchranné složky. „Byl to vadný ohřívač vody,” dodal. Podle něj série ran z bojleru „zněla jako palba z (poloautomatické pušky) AR-15.”

Informace o střelbě dostaly úřady v 6:30 místního času (12:30 SEČ). Podle reportéra NBC Erika Ortize bylo na střeše školy několik členů zásahových složek.

Several people on the roof of Topsail High School in North Carolina near Wilmington after a report of an active shooter. According to @wectnews, it may be a SWAT team but there are no immediate reports of injuries. All the local schools are on lockdown. pic.twitter.com/bBrm2VWbIP