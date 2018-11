Novinky, ČTK, CNN

„Přežil to v Las Vegas, vrátil se domů. Včera večer byl zabit v Borderline, včera večer se domů nevrátil,“ řekla jeho matka Susan Orfanosová.

„Nechci žádné modlitby, nechci soucitné myšlenky, chci omezení držení zbraní!“ plakala rozčilená žena.

„Jen jsem se dívala za sebe, abych se ujistila, že není za mnou,“ popisuje chvíle pekla 19letá vysokoškolačka Sarah DeSonová. Měla štěstí, unikla kulkám stejně jako v loňském roce, kdy se i jí podařilo vyváznout ze střílečky v Las Vegas.

Nebyla jediná. Bar ve westernovém stylu ve městě Thousand Oaks se stal jakousi „základnou“ pro ty, kteří přežili masakr v Las Vegas. V baru se scházeli, poslouchali country hudbu, vzpomínali na své mrtvé kamarády a hledali útěchu.

„To je podruhé za jeden rok a jeden měsíc, co se to stalo,“ citují The New York Times fitnessového trenéra Nicholase Championa. Potvrdil, že se ve středu večer v podniku Borderline Bar & Grill sešlo 50 až 60 lidí, kteří navštívili loňský countryový festival v Las Vegas, který se změnil v krvavou lázeň.

Při útoku v baru v Kalifornii byli i svědci masakru v Las Vegas.

Osmadvacetiletý bývalý voják námořní pěchoty Ian D. Long zastřelil legálně zakoupenou pistolí 11 lidí.

Poté s největší pravděpodobností spáchal sebevraždu, domnívají se vyšetřovatelé. Jeho mrtvé tělo bylo nalezeno, vyšetřuje se, zda ho zastřelily speciální jednotky, nebo se zabil sám.

Žil s matkou, měl za sebou Afghánistán



Motiv činu není jasný. Mladý muž měl za sebou nasazení v Afghánistánu. Žil se svou matkou asi osm kilometrů od baru, kde zaútočil. Policie u nich letos v dubnu zasahovala, Long byl agresivní a choval se podivně. Mluvil s ním odborník na psychické zdraví kvůli podezření, že trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Nicméně po rozhovoru s ním ho nenechal zadržet, což v případě lidí s psychickými onemocněními americké zákony umožňují.

V Thousand Oaks se vzpamatovávají z krveprolití.

Vyšetřovatelé nyní na Facebooku našli příspěvek, který podle nich napsal Ian Long, uvedla televize CNN. „Doufám, že mě lidé nazvou bláznem... Jsem šílený, ale jediné, co lidé po takovýchto střílečkách dělají, je, že mluví o ´nadějích a modlitbách´... nebo říkají ´nikdy na vás nezapomeneme´ a diví se, proč se toto stále děje,“ uvedl Long.