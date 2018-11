Long od srpna 2008 do března 2013 sloužil u námořní pěchoty, uvedla CNN s odkazem na informace ministerstva obrany. Střílel z legálně koupené pistole Glock ráže .45. Zbraň má obvykle deset nábojů, ale Long použil k útoku v baru rozšířený zásobník, řekl šerif. Podle jeho slov dosavadní vyšetřování zatím naznačuje, že si své oběti vybíral náhodně.

All over the country today prominent conservatives and their followers tweeted with a weird glee that a "Middle Eastern" man shot & killed 12 people in a mass shooting in California.



Instead it was, as it almost always is, a white man.



His name is Ian David Long. pic.twitter.com/SVWhUxwsam