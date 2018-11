Agentura Luna News uvedla s odvoláním na policii, že si střelba vyžádala šest mrtvých.

O obětech mluvil kapitán Garo Kuredjian z kanceláře šerifa: „V tuto chvíli vám mohu říci že nevím, zda je nebezpečí zlikvidováno, nebo ne. V Borderline je nejméně šest obětí zahrnujících policistu, který byl zraněn. Neví se, kdo je těch šest a jaký je jejich stav.“ Není ani jasné, zda se podařilo dopadnout střelce.

OFFICIAL INFORMATION FROM CAPTAIN GARO KUREDJIAN OF THE VENTURA COUNTY SHERIFF'S OFFICE. AT LEAST 6 VICTIMS, INCLUDING ONE OFFICER, THREAT NOT CONFIRMER NEUTRALIZED AT THIS TIME. CALL CAME IN AT 11:20 PST https://t.co/Tp5AextXLh