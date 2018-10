"Mnoho členů gangů a velmi špatných lidí je součástí karavany, která míří k naší jižní hranici. Prosím, vraťte se zpět, do Spojených států nebudete bez absolvování zákonem stanoveného procesu vpuštěni," napsal Trump na Twitteru. "Tohle je invaze do naší země a čeká na vás naše armáda!" dodal.

Many Gang Members and some very bad people are mixed into the Caravan heading to our Southern Border. Please go back, you will not be admitted into the United States unless you go through the legal process. This is an invasion of our Country and our Military is waiting for you!