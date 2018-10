Novinky

Každá bomba byla sestrojena z patnácticentimetrové trubky z PVC. Byla doplněná malým budíkem a rozbuškou, která mohla odpálit výbušninu, řekl šéf FBI Wray. „Ačkoli zařízení pořád ještě analyzujeme, nejde o žádné makety,“ dodal.

Vyšetřovatelé sdělili CNN, že zařízení byla funkční a nestabilní, takže by zřejmě mohla vybuchnout i při pouhé přepravě. Časovače byly pořízeny v běžných obchodech.

Někteří experti oslovení americkými médii, kteří viděli rentgenové záběry, nicméně měli pochybnosti o účinnosti a funkčnosti bomb.

Dodávka byla plná samolepek na podporu Trumpa.

FOTO: Reuters

Bomby obdrželi vysocí představitelé Demokratické strany včetně bývalého prezidenta Baracka Obamy, někdejšího viceprezidenta Joe Bidena a prezidentské kandidátky a exministryně zahraničí Hillary Clintonové. V některých balíčcích byly také červeně přeškrtnuté fotografie adresátů.

Sayoc na internetu zveřejňoval výpady proti demokratům a médiím.

Loser fascinovaný Trumpem



Americký prezident Donald Trump odmítl, že by za útoky mohl. Někdejší Sayocův advokát Ron Lowy, ale řekl CNN, že Trumův přístup mohl hrát roli. Dokud se neobjevil Trump, tak se Sayoc o politiku nezajímal.

„Přitahoval ho Trumpův přístup. Trump si získával tyto typy outsiderů, lidí, co nezapadají, lidi, kteří mají vztek na Ameriku, když jim říkal, že mají místo u stolu, že je v pořádku mít vztek. Myslím, že to byl motivační faktor,“ řekl Lowy.

Podezřelý Cesar Altieri Sayoc

FOTO: Reuters

Lowy Sayoca hájil nejprve v roce 2002. Tehdy muž vyhrožoval odpálením energetické firmy Florida Power and Lights, jestliže ho odpojí od dodávek elektřiny. Podruhé ho obhajoval o dva roky později, když byl stíhán pro prodej anabolických steroidů.

Lowy uvedl, že Sayoc byl loser, který se snažil udělat dojem na lidi, ale nedařilo se mu to. „V ničem, co dělal, neuspěl. Zkrachoval. Uvědomil jsem si, že měl zřejmě nižší IQ a citové problémy, byl to čtrnáctiletý kluk v dospělém těle. Nejednal jako normální lidé,“ podotkl advokát.

Sayoc tvrdil, že pochází z indiánského kmene Seminolů, že měl kariéru zápasníka a fotbalisty. Seminolové to ale popřeli.

„Byl to poloviční Filipínec z otcovy strany a poloviční Ital z matčiny. Dlouho fantazíroval a popíral, že jde o fantazie. Chtěl mít minulost. Chtěl být oblíbený, tak si vytvářel tyto příběhy,“ dodal Lowy, který zastupuje rodinu.