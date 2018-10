Stanice CNN uvedla, že balíček s výbušninou zaslali také do její redakce v New Yorku a do sídla mediální společnosti Time Warner.

Z živě vysílaných záběrů je patrné, že bezpečnostní složky berou hrozbu vážně. Policisté evakuují místa, kde byly zásilky objeveny a s nimi i stovky lidí z přilehlých úřadů.

CNN’s @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN, who were anchoring when the CNN New York bureau was evacuated, are now safely outside, reporting via cellphone on the law enforcement response due to a suspicious device at the Time Warner Center, where CNN is based https://t.co/BmgkJ2qaIE pic.twitter.com/xLFaJHOC8s