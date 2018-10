Novinky

„Spojené státy důrazně varovaly prezidenta Hondurasu, že pokud nebude velká karavana lidí zastavena a vrácena do Hondurasu, nedostane už Honduras žádnou finanční ani jinou pomoc. Platit to začne okamžitě,“ uvedl Trump podle listu The Washington Post.

Karavana v Guatemale

FOTO: Moises Castillo, ČTK/AP

Migranti pochodují celý den, v noci spí v oblečení na holé zemi. Po rozbřesku zase vstanou a jdou. Poslední informace hovořily o tom, že byla karavana 150 kilometrů východně od Guatemala City. Doprovází ji guatemalská policie.

Vyrazily i řádové sestry

FOTO: Moises Castillo, ČTK/AP

V průvodu původně šlo jen asi 160 lidí, postupně se ale nabalují další a další a počet poutníků už překročil tři tisíce.

FOTO: Novinky s použitím Mapy.cz