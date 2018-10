Novinky, DPA, CNN

Na otázku, zda souhlasí, že by měl šéf Kremlu Putin prsty v atentátech způsobených jedem, Trump odpověděl: „Pravděpodobně je to on, ano. Pravděpodobně.“ Upozornil ale, že to nestalo v USA a dodal: „Samozřejmě by takové věci neměli dělat.“

Skripal s dcerou byli otráveni 4. března v jihoanglickém městě Salisbury. Oba útok přežili a po zhruba dvouměsíční léčbě byli propuštěni z nemocnice v Salisbury. Oba žijí na neznámém místě ve Spojeném království.

Velká Británie z útoku proti Skripalovým obviňuje Rusko, to svůj podíl na incidentu vehementně popírá, ač Britové identifikovali údajně agenty ruské rozvědky GRU, kteří měli útok provést. Ten den byli prokazatelně v Salisbury, ač sami tvrdí, že pouze jako turisté.

Novičokem byli otráveni ještě další dva lidé, a to Charlie Rowley a Dawn Sturgessová. Dvojice se zřejmě otrávila náhodou. Rowley stejně jako Skripalovi přežil, Sturgessová zemřela.

Policista na ulici v Salisbury

FOTO: Henry Nicholls, Reuters

Trump: Na Putina jsem tvrdý



Trump se v rozhovoru věnoval také problému vměšování do amerických voleb. Je přesvědčen, že se Rusko vměšovalo do voleb v roce 2016. Myslí si ale, že Moskva nebyla sama. „Myslím, že se vměšovala i Čína,“ řekl Trump. Tvrdí, že Čína je „velký problém“. „Říkám, že se vměšovalo Rusko a také Čína,“ dodal.

Ohradil se současně proti výtce, že ve veřejných projevech nebyl nikdy tvrdý na ruského prezidenta Putina. „Myslím, že když jsme spolu mluvili mezi čtyřma očima, byl jsem na něj velmi tvrdý,“ řekl Trump v souvislosti s kritizovaných summitem v Helsinkách. „Bylo to velmi těžké setkání a bylo to velmi dobré setkání," dodal šéf Bílého domu. O jeho rázném postoji vůči Putinovi svědčí i to, že Ukrajině poskytl útočné zbraně a protitankový arzenál.

Změny klimatu nejsou kachna



Během rozhovoru se věnoval také dalším tématům. Zopakoval, že díky jeho úsilí se zásadně zlepšily vztahy mezi Washingtonem a severokorejským Pchjongjangem a dotkl se problémů s oteplováním klimatu. Globální oteplování nepovažuje za kachnu, ale pochybuje, že je dílem člověka.

„Nemyslím si, že je to kachna," řekl o klimatických změnách a pokračoval: „Nevím ale, zda je to dílem člověka. Řeknu to takhle. Nechci dávat bilióny a bilióny dolarů. Nechci ztratit milióny a milióny pracovních míst," uvedl s tím, že teploty se také dost dobře mohou vrátit na původní hodnoty.