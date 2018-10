„Lidsky mě to velmi mrzí, vnímám to jako obrovský podraz. Osobní zájmy některých jedinců nás vracejí zpět. Věřil jsem, že dohody platí,“ řekl brněnský primátor Petr Vokřál v reakci na to, že ANO bylo v Brně vyšachováno z jednání o své... Celý článek Nestál jsem jim ani za to, aby mi zavolali, mrzí po „podrazu” v Brně Vokřála»