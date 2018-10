ČTK

Hlasování, které skončilo jen velmi malým rozdílem 50 ku 48 hlasům ve prospěch 53letého Kavanaugha, v průběhu narušily silné protesty v sále. Trumpův kandidát čelil několik posledních týdnů obviněním ze sexuálního násilí, jehož se údajně dopustil v mládí. Kavanaugh tato obvinění odmítal.

Ještě v pátek se zdál výsledek hlasování zcela nejistý. Na Kavanaughovu stranu se ale nakonec přiklonili dva klíčoví váhající senátoři - republikánka Susan Collinsová a demokrat Joe Manchin. V případě Manchina média poukazují na to, že jeho rozhodnutí bylo motivováno volbami, v nichž bude v listopadu ve státě Západní Virginie, nakloněnému spíše republikánům, obhajovat svůj mandát.

Protesty před americkým Kapitolem proti jmenování soudce Bretta Kavanaugha členem nejvyššího soudu USA

FOTO: Alex Brandon, ČTK/AP

Schválení Kavanaughovy nominace podle médií upevňuje většinu konzervativně smýšlejících sudích nejvyššího soudu.

Opoziční demokraté Kavanaugha odmítají nejen kvůli některým jeho názorům, například na téma potratů či držení zbraní, ale v posledních dnech zejména kvůli obviněním ze sexuálního obtěžování datujícím se do jeho studentských let. Vyšetřování FBI bylo podle opozice příliš povrchní a krátké, za čímž demokraté vidí snahu Bílého domu schválit Kavanaugha ještě před listopadovými volbami, v nichž by se mohl poměr sil v Senátu obrátit.