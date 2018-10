Novinky

K nehodě školního autobusu Terry Middle School došlo ve středu na východním předměstí Dallasu.

V autobuse cestovalo 42 studentů střední školy. Do jejich vyproštění se kromě policistů a záchranářů zapojili také civilisté. Autobus skončil na boku v příkopě.

Podle policie předtím narazil do sloupu elektrického vedení, od něhož se následně vznítil. Vyšetřování stále probíhá. Tři zranění a studenti byli převezeni do nemocnice a jsou mimo ohrožení života. Proč řidič do sloupu narazil, není zatím jasné.