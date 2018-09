Novinky, ČTK

Venezuelský vůdce ve svém projevu prohlásil, že USA jeho zemi šikanují pomocí "nelegálních jednostranných sankcí" a "imperialistických praktik". Nabídl však Trumpovi setkání, na němž prý mohou o bodech zajímajících Američany mluvit

Maduro zkritizoval USA ještě před vystoupením v OSN. Když Washington tento týden zavedl nové sankce mířící i na lidi z Madurova okolí včetně jeho manželky, venezuelský lídr označil Spojené státy za zbabělce.

Trump následně ve středu prohlásil, že pokud to pomůže vyřešit bídnou situaci obyvatel Venezuely, s Madurem je ochoten se sejít.: "Chci, aby Venezuela byla v pořádku, aby tam lidé byli v bezpečí. O Venezuelu se postaráme," prohlásil americký prezident a nevyloučil schůzku s Madurem. „Je-li tady a chce-li se setkat... neměl jsem to v úmyslu, ale když to lidem pomůže, jsem tady od toho," konstatoval Trump. Následně však Bílý dům oznámil, že žádné setkání se neplánuje.

Při svém úterním projevu v OSN vyjádřil Trump najevo lítost nad "lidskou tragédií" v kdysi bohaté jihoamerické zemi. Připomněl, že více než dva milióny lidí z Venezuely v posledních letech uprchly kvůli nedostatku základních potravin i léků, za který je přičítána vina právě Madurově socialistické vládě.

Trump také v úterý v New Yorku prohlásil, že Madura by mohla svrhnout venezuelská armáda. Na setkání s kolumbijským prezidentem Duquem řekl, že "venezuelský režim by mohla snadno svrhnout armáda, pokud by se to rozhodla udělat". Tento výrok amerického prezidenta odsoudilo v prohlášení venezuelské ministerstvo zahraničí, podle něhož Trump "válečnými a intervencionalistickými prohlášeními podněcuje k vojenskému převratu" ve Venezuele.