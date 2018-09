Novinky

Prokurátor žádal trest odnětí svobody ve věku od pěti do deseti let. Advokáti herce žádali o trest domácího vězení, poukazovali na jeho pokročilý věk a slepotu.

„Nikdo nestojí nad zákonem a s nikým by nemělo být zacházeno jinak kvůli jeho bydlišti, identitě nebo bohatství, slávě, nebo protože je celebrita," řekl soudce Steven O'Neill. „Čím vyšší je vzestup, tím hlubší je pád,“ dodal soudce. Je si vědom toho, jaký rozsudek bude mít dopad na jeho život. „Je mi to líto,“ dodal.

Bill Cosby sentenced to 3 to 10 years in state prison. — Montgomery County DA (@MontcopaDA) 25. září 2018

„Ten, kdo použije drogy k sexuálnímu zneužití, musí zaplatit vysokou cenu. A touto cenou je jejich vlastní svoboda,“ řekl prokurátor Kevin Steele. Advokát Joseph Green naopak hovořil o "nadměrném utrpení" a poukazoval na Cosbyho věk a slepotu. „Co má dělat 81letý muž ve vězení?" zeptal se Green.

To, že ho soudce označil za sexuálního predátora, znamená, že Cosby bude veden ve veřejném registru sexuálních násilníků. Do konce života bude muset každý měsíc absolvovat terapie. Na to, že je sexuální násilník, budou upozorněni jeho sousedé a školy.

Cosby měl svou oběť přinutit, aby snědla prášky a pila víno. Následně prý nebyla schopna pohybu a on ji sexuálně zneužil. Herec již dříve uvedl, že se zmíněnou ženou měl sexuální styk, se kterým ona souhlasila. Oba se v roce 2006 dohodli na mimosoudním vyrovnání. Před rokem byl případ znovu otevřen.

Případ se měl řešit už v roce 2005, prokuratura se nakonec rozhodla Cosbyho nestíhat, neboť kauza měla řadu nedostatků. Podruhé se kauza měla řešit loni v červnu, tehdy se ale soudní porota neshodla v otázce viny. Proces se proto nyní opakoval. U soudu v pensylvánském městě Norristown začal 9. dubna.

Přihlásila se padesátka žen



Případ Constandové není jediným, který se proti Cosbymu objevil. Postupně se přihlásilo zhruba 50 žen, které tvrdí, že je herec v průběhu uplynulých desetiletí sexuálně napadl či znásilnil. Řada případů je již promlčena.

Herec obvinění údajně zneužitých žen dlouhodobě odmítá. Jeho právníci tvrdí, že všechna jsou pomluvou a jejich cílem je slavného herce pošpinit.

Cosby proslul zejména jako Cliff Huxtable v sitcomu Bill Cosby Show. Řadu významných ocenění dostal i za další herecké a hudební počiny.