Motiv ženy není jasný, policie zatím nevyloučila žádnou verzi, terorismus ale není příliš pravděpodobný.

Střelkyně podle něj pocházela z Baltimoru a byla v distribučním centru firmy Rite Aid zaměstnána na dobu určitou. Už dříve šerif řekl, že šlo o čin jednotlivce. Jméno ženy nezveřejnil.

Harford County Shooting:

- As many as 8 people shot in Harford County, Maryland

- Multiple people killed

- No shots currently being fired at scene, but shooter is not in custody

- Massive response from Police, ATF, and FBIpic.twitter.com/Bxy9gB6kws