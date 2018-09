Na USA se žene hurikán Florence, dosáhl už čtvrté kategorie a sílí dál

K východnímu pobřeží se žene hurikán Florence, který během pondělí zesílil na bouři čtvrté kategorie z pěti možných. Rychlost vichru v bouři dosahuje 210 kilometrů v hodině. Podle meteorologů by ale mohla Florence ještě sílit. Mohlo by se dokonce jednat o jeden z nejničivějších hurikánů, který východní pobřeží zasáhl za poslední desítky let. Informovala o tom stanice CNN.