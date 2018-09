Vyšetřování „dvou velmi populárních republikánských kongresmanů ukončilo ministerstvo spravedlnosti Jeffa Sessionse dobře propagovaným obviněním, právě před volbami”, napsal Trump na Twitteru. „Dvě snadná vítězství” pro republikány jsou podle něj nyní v ohrožení. „Dobrá práce, Jeffe,” dodal prezident na adresu svého ministra spravedlnosti.

Two long running, Obama era, investigations of two very popular Republican Congressmen were brought to a well publicized charge, just ahead of the Mid-Terms, by the Jeff Sessions Justice Department. Two easy wins now in doubt because there is not enough time. Good job Jeff......