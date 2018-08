Trumpova mluvčí Sarah Sandersová a personální šéf Bílého domu John Kelly údajně prosazovali oficiální uznání McCaina, kterého označili za hrdinu. Sandersová dokonce o víkendu pro Trumpa připravila konečné znění textu příslušného prohlášení. To ale nakonec zveřejněno nebylo.

Trump tak pouze na Twitteru zveřejnil krátkou neosobní zprávu, v níž vyjádřil soustrast rodině senátora za stát Arizona.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!