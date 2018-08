ČTK

„Senátor John Sidney McCain III zemřel v 16:28 (místního času), 25. srpna. V době jeho smrti u něj byla jeho manželka Cindy a jejich rodina. Věrně sloužil Spojeným státům 60 let,” stálo v prohlášení jeho kanceláře.

McCainova dcera Meghan uvedla, že je před ní životní úkol žít podle vzoru, kterým byl její milující otec. „Nadcházející dny a roky nebudou bez mého otce stejné, ale budou to dobré dny, naplněné životem a láskou, podle toho, jakým nám šel příkladem,” uvedla na twitteru.

McCain více než rok bojoval s glioblastomem, který je označován za nejagresivnější typ mozkových nádorů. Pacienti s touto diagnózou umírají v průměru do tří měsíců a pokud jsou optimálně léčeni, pak v průměru za jeden rok. Lékaři McCainovi objevili nádor loni v červenci, když podstoupil chirurgické odstranění krevní sraženiny nad levým okem. V pátek s odvoláním na politikovu rodinu list The New York Times informoval, že se McCain rozhodl léčbu ukončit. Příští středu by měl politik oslavit 82. narozeniny.

Senátor John McCain

FOTO: Michael Dalder, Reuters

McCain byl synem a vnukem námořních admirálů. Jako pilot se účastnil vietnamské války, v říjnu 1967 byl ale sestřelen, zajat a v zajetí strávil následujících pět a půl roku. Ve vězení byl i mučen. Nabídky na propuštění však odmítal, protože jako syna vysokého důstojníka jej chtěli Vietnamci využít k propagandě.

V roce 1982 byl McCain zvolen do Sněmovny reprezentantů a o čtyři roky později do Senátu USA. Ve většině politických záležitostí zastával konzervativní přístup a prosazoval například reformu financování volebních kampaní. V roce 2008 za republikány kandidoval na post prezidenta Spojených států, volby ale tehdy vyhrál demokrat Barack Obama.

John McCain a Barack Obama při televizní debatě na půdě univerzity v Mississippi

FOTO: JIM BOURG, Reuters

Kondolence začaly přicházet téměř okamžitě po úmrtí republikánského politika.

Americký prezident Donald Trump, kterého McCain dlouhodobě kritizoval a podle dřívějších zpráv agentury AP ho nechtěl na svém pohřbu, na twitteru vyjádřil „nejhlubší sympatie a respekt” rodině senátora a dodal, „jsme s vámi v srdci a v našich modlitbách”. Trump před časem mimo jiné řekl, že McCain není žádný válečný hrdina a s odkazem na období, které senátor strávil v zajetí, uvedl, že má rád lidi, kteří se do zajetí nedostali.

John McCain při volební kampani na Floridě

FOTO: Carlos Barria , Reuters

Někdejší prezident Barack Obama na facebooku napsal, že s McCainem navzdory názorovým rozdílům „sdílel oddanost k něčemu vyššímu, něčemu za co Američané a imigranti po generace bojovali, pochodovali a obětovali se”. „Málo z nás si prošlo zkouškou, jako kdysi podstoupil John, a málo z nás muselo prokázat takovou odvahu,” napsal Obama.

Sarah Palinová, která s McCainem v prezidentských volbách kandidovala na jeho viceprezidentku, uvedla, že přišla o přítele a svět přišel o „americký originál”, na twitteru sdílela fotografii, na které stojí po jeho boku´.