K Havaji míří nejsilnější hurikán za posledních dvacet let

Na Havajské ostrovy se žene hurikán, který provází vítr o rychlosti 250 km/h. Meteorologové varují, že i když zeslábl na čtvrtou kategorii z pěti, je to nejsilnější hurikán za posledních dvacet let a ostrovům hrozí velké škody, napsal list The Independent. Úřady na ostrovech začínají s evakuacemi. Do konce týdne zůstanou zavřené školy a část úřadů.