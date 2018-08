Novinky, ČTK

„Dozvěděl jsem se to až pak,” řekl Trump americké televizi. „Peníze nepocházely z financování kampaně... nebyly to peníze na kampaň, byly moje,” prohlásil. „Když jsem se o tom (o Cohenově přiznání) dozvěděl, moje první otázka byla - čerpaly se (peníze) z kampaně? Pak by to byl trochu problém. Ale z kampaně nebyly, což je skvělé, nebylo to ani porušení pravidel,” dodal.

Skandál kolem statisícových částek, které tehdejší Trumpův právník Michael Cohen zaplatil za mlčení dvěma ženám, s nimiž měl ženatý Trump údajně poměr, rozbouřila Cohenova úterní výpověď před newyorským soudem. [celá zpráva]

Pornoherečka a modelka



První případ se týká pornoherečky Stormy Daniels (vlastním jménem Stephanie Cliffordové), která letos prohlásila, že těsně před volbami od Cohena dostala 130 tisíc dolarů (2,9 miliónu korun) za to, aby pomlčela o poměru s Trumpem z roku 2006. Prezidentský kandidát byl tehdy už rok ženatý s Melanií. Cliffordová se u soudu snaží dosáhnout zrušení dohody, aby mohla promluvit. [celá zpráva]

Ve druhém případě jde o bývalou modelku Playboye Karen McDougalovou, která byla několik měsíců Trumpovou milenkou. Ta dostala 150 tisíc dolarů (3,3 miliónu korun) za práva na svůj příběh, který měl otisknout bulvár National Enquirer. Článek ale nikdy nevyšel.

Cohen si nahrál v září 2016 rozhovor s Trumpem, který s ním jednal o tom, že by tato práva na příběh od bulváru odkoupili. [celá zpráva]