„Máme obavy z neobvyklého chování zařízení označeného jako kosmický inspektor. Nevíme zcela jistě, o co se jedná, není způsob, jak to ověřit,“ řekla Pobleteová podle serveru New Scientist. Zmínila přitom starší ruská vyjádření, že země vyvíjí protidružicové zbraně.

Ruský zástupce v Ženevě tvrzení odmítl jako nepodložená a pomlouvačná. Otázka vojenského využití vesmíru, které smlouvy zakazují, je však v současné době velmi aktuální, protože americký prezident Donald Trump oznámil vytvoření speciálních kosmických sil. Dosud ale mělo většinu aktivit ve vesmíru na starosti letectvo. Je proto otázkou, zda Trump reaguje na ruské aktivity ve vesmíru, nebo zda je chce využít jako záminku pro budování amerických kosmických sil.

To ale nic nemění na podivném chování Kosmosu 2519.

Vypustil subdružice

Kosmos 2519 vynesla na oběžnou dráhu loni 23. června raketa Sojuz v 2-1v (s posledním stupněm Volga). Spekulovalo se, že jde o klasickou špionážní družici, protože létala po dráze se sklonem 98 stupňů, což také Rusko později řeklo. Měsíc po vypuštění ale Kosmos 2519 provedl řadu manévrů, během nichž se od něj oddělila jedna subdružice Kosmos 2521 a pak další Kosmos 2523.

První ze subsatelitů označený Ruskem jako inspektor družic provedl mnoho složitých manévrů. Načas se vzdálil od velkého satelitu, ale pak letěl ve vzdálenosti 10 km od něj. Odpoutání a přiblížení několikrát zopakoval. V prosinci se naopak Kosmos 2519 přiblížil ke své subdružici.

Význam těchto aktivit zatím není jasný. Může jít o test údržby stávajících satelitů nebo o způsob, jak jim doplnit palivo, aby mohly sloužit déle. Může však sloužit i ke špionáži satelitů cizích zemí, případně na nácvik způsobu, jak je v případě konfliktu i ničit.

Rusko provádí pokusy s manévrujícími satelity a jejich subdružicemi už několik let. V květnu 2014 vynesla raketa Rokot nejen trojici armádních satelitů, ale také další družici později označenou jako Kosmos 2499, která změnila svou dráhu synchronizovala ji s dráhou posledního stupně rakety, která ji vynesla. K němu se v listopadu 2014 přiblížil na pouhý kilometr. Kosmos 2504 vypuštění v březnu 2015 se při podobném manévru dokonce dotkl posledního stupně rakety, připomněl web Spaceflight101.

Závody v kosmu

Server DefenceOne upozorňuje, že Rusko a Čína provádějí řadu testů kosmických zařízení dvojího užití, tedy vhodných nejen pro mírové využití, ale použitelných i jako zbraně.

Ruský prezident Vladimir Putin letos oznámil, že se mezi novými zbraněmi vyvíjí i laser určený k ničení satelitů.

Čína už otestovala možnost setkávání svých družic v roce 2013 a v roce 2016 vypustila družici Aolong-1, která je vybavena ramenem, jež umožňuje zachytit jiné objekty. Deklarována je jako družice k odstraňování kosmického smetí, tedy nefunkčních družic. Využít se ale může i vojensky.