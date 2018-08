Novinky, ČTK

„Dnes 5. srpna 2018 okolo 3:50 hodin našeho času došlo při patrole v okolí základny Bagrám v afghánské provincii Parván k útoku sebevražedného atentátníka,” uvedl v prohlášení Generální štáb AČR.

„V uvedenou dobu prováděla pěší patrola běžnou činnost ve stanoveném prostoru. Následkem výbuchu utrpěli tři čeští vojáci, rotný M. M. (1982), desátník K. B. (1990) a desátník P. Š. (1993), smrtelná zranění,” dodal štáb s tím, že pozůstalí byli informováni.

K útoku se přihlásilo radikální hnutí Tálibán.

O útoku nejprve informovalo velení mise Rozhodná podpora: „Tři příslušníci podpůrné mise NATO byli zabiti sebevražedným atentátníkem během společné pěší hlídky s afghánskými silami na východě Afghánistánu. Tři další členy rutinní hlídky, jednoho Američana a dva vojáky afghánské armády, atentátník zranil.

Činitelé NATO podle agentury Reuters upřesnili, že se útok odehrál v Čárikáru, hlavním městě provincie Parván. Mluvčí provinčního guvernéra Vahída Šahkarová řekla, že terčem útoku sebevražedného atentátníka byli příslušníci zahraničních sil na běžné hlídkové trase.

Smrt zasáhla ministra obrany i náčelníka štábu



„Tragická smrt tří našich vojáků mě velmi zasáhla. Všem rodinám a blízkým chci vyjádřit svou hlubokou soustrast,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar.

„Zpráva o úmrtí vojáků je vždy ta nejhorší, velmi mě to zasáhlo. V mých očích jsou to hrdinové, kteří se za hranicemi České republiky podíleli na boji proti terorismu. Celá země by na ně měla být hrdá. Upřímnou soustrast rodinám, příbuzným a kamarádům,“ sdělil náčelník Generálního štábu armády České republiky generálporučík Aleš Opata.

Severoatlantická aliance vede v Afghánistánu nebojovou misi Rozhodná podpora. Vojáci NATO nevedou v zemi bojové operace, podporují ale afghánské bezpečnostní síly. Česká armáda má nyní v zemi mandát na 250 vojáků, kteří působí v Kábulu a na základně Bagrám