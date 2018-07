Novinky, ČTK

Rodičům bylo zatím vráceno 1442 dětí starších pěti let internovaných v zařízeních imigrační služby. Dalších 378 se k rodičům dostalo jinak, případně je převzali pečovatelé, většinou rodinní příslušníci.

Ne u všech však úřady uspěly. V 431 případech rodiče nebyli v USA, uvedl soud. U dalších 120 rodiče sjednocení odmítli. Dalších desítky nemohly být sjednoceny kvůli vlastnímu bezpečí, protože by se ocitly v situaci, která by pro ně mohla být nebezpečná.

Do čtvrtka přitom měla být vyřešena situace všech 2531 dětí od pěti do sedmnácti let, které byly odebrány od dubna rodičům.

Někteří se už neshledají



Úřady uvedly, že se pokusí v zahraničí rodiče vyhledat, Americká unie občanských práv (ACLU) se však obává, že mnoho dětí se již se svými rodiči nikdy neuvidí, neboť kvůli absenci dokladů je nebude možné najít. „Je tu vysoká pravděpodobnost, že tito rodiče už své děti neuvidí,“ varoval v televizi CBS zástupce unie John Sandweg. ACLU také upozornila, že mnozí rodiče byli donuceni podepsat dokumenty, ve kterých se nároku na sjednocení vzdali, a že mnozí tak učinili, i když textu nerozuměli.

U dětí mladších pěti let se jich vrátilo rodičům 57, u dalších 46 to nebylo možné z důvodů jejich bezpečnosti, nebo proto, že jejich rodiče byli vypovězeni.

Odebrány byly děti jak rodičům, kteří překročili hranici ilegálně, tak těm z Hondurasu, Salvadoru a Guatemaly, kteří na hranicích požádali o azyl kvůli tomu, že v jejich zemích zuří násilí. Azyl nedostali, ale jejich děti zůstaly v USA.

Děti se odebíraly v rámci zpřísněného boje s imigrací, který zahájilo ministerstvo spravedlnosti. Prezident Donald Trump postup hájil, ale pod tlakem veřejnosti musel od postupu upustit a vydal dekret, který odebírání zakázal. [celá zpráva]