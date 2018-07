Islámský stát se přihlásil i k útoku v Torontu, důkazy ale nemá

Islámský stát (IS) se ve středu přihlásil k nedělnímu útoku v Torontu, kde 29letý Faisal Hussain zastřelil desetiletou Juliannu Kozisovou a 18letou Reese Fallonovou a 13 dalších lidí zranil, uvedla agentura Reuters. IS se hlásí ke všem podobným útokům na Západě, ale většinou bez důkazů. Motiv činu zatím znám není, ale kanadští vyšetřovatelé uvedli, že vrah navštěvoval stránky IS.