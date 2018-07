Novinky, ČTK, BBC

„Tento vztah však nepředstavuje silnou vazbu na Spojené státy. Spíše se zdá, že Butinová ho považuje za nezbytný aspekt svých aktivit," píše se v soudních dokumentech. Vyšetřovatelé se domnívají, že Ruska k pronikání do amerických politických struktur používala sex.

Erickson pomáhal Butinové organizovat přednáškové turné po amerických školách, a s mladou ženou dokonce žil. List The New York Times napsal, že Erickson v roce 2016 nabídl jistému poradci Donalda Trumpa, že zprostředkuje Trumpovo setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Erickson toto tvrzení „zpochybnil“, napsala agentura AP.

Podle dokumentů měla Butinová pracovat „pod vedením a kontrolou“ vysokého ruského úředníka. Tím má být údajně náměstek guvernérky ruské centrální banky Alexandr Toršin. Ten je horlivým stoupencem liberalizace obchodu se zbraněmi a aktivním příznivcem NRA (Národní střelecká asociace). Spekuluje se, že tento údajný blízký spojenec ruského prezidenta Putina má kontakty na špičky ruské mafie. Kromě toho se měla ve Washingtonu sejít s agentem ruské tajné služby.

Nelegální lobbing



„Právě teď musí být všechno klidné a opatrné,“ měla napsat Butinová svému ruskému kontaktu prostřednictvím soukromé twitterové zprávy asi měsíc před prezidentskými volbami v roce 2016. A poté měla následovat další zpráva: „Jdu spát. Jsou zde tři hodiny ráno. Jsem připravena na další příkazy.”

Během svého působení v USA se snažila ovlivnit americkou politiku a infiltrovat organizace hájící právo na střelné zbraně. Snažila se vytvořit komunikační linky „zpětného kanálu”, aby „pronikla do rozhodovacího aparátu USA”, uvedlo ministerstvo spravedlnosti USA.

Devětadvacetiletá Ruska je podezřelá z pokusů o nelegální politický lobbing a z kontaktů s ruskou rozvědkou. Zadržena byla minulou neděli ve Washingtonu. Byla obviněna, že v USA politicky působí ve prospěch cizí vlády, aniž by to oznámila americkým úřadům. Hrozí jí za to až desetiletý trest vězení.

Ministerstvo spravedlnosti USA požádalo soud, aby ruskou občanku ponechal ve vazbě, protože existuje vysoké riziko, že se pokusí uprchnout a že o pomoc s útěkem požádá osoby z ruské vlády. Zástupci ruského velvyslanectví se mají s Butinovou ve vazební věznici setkat během čtvrtka.