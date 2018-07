Novinky

Představitel legendárního Borata tentokrát stvořil postavu Errana Morada, izraelského odborníka na boj s terorismem, který přijel do USA propagovat fiktivní izraelský program počítající s ozbrojováním předškoláků. Podporu tomuto programu mu na kameru vyjádřili dva současní republikánští kongresmani: Dana Rohrabacher z Kalifornie a Joe Wilson z Jižní Karolíny.

Za nápad vyzbrojovat tříleté děti se s nadšením postavili také někdejší lídr republikánů v Senátu Trent Lott a bývalý kongresman Joe Walsh, který dnes pracuje jako rozhlasový moderátor. Ten jako jediný na Cohenův drsný vtípek reagoval. Prohlásil, že mu namluvili, aby odříkal na kameru text ze čtecího zařízení.

Cohen, který je Žid, má vazby na Izrael a umí hebrejsky, dokonale napodobil izraelskou výslovnost angličtiny a jeho plukovník Morad je až děsivě uvěřitelný. „Amerika má velký problém se střelbou na školách. NRA (vlivná Národní střelecká asociace - pozn. red.) chce ozbrojit učitele. To je šílené! Měli by vyzbrojovat děti!“ začíná Cohenův výstup.

Instruktáž pro nejmenší

V pořadu nejdříve osloví aktivistu za práva na držení zbraní Phillipa Van Cleava, který je prezidentem Ligy občanské obrany ve Virginii. Vysvětlí mu, že v Izraeli se rozbíhá program vyzbrojování dětí. „Školíme děti od věku tří až šestnácti let,“ říká Cohen, na což mu Van Cleave odvětí: „To je skvělý nápad. Sami jsme to navrhovali pro sedmou, osmou třídu.“

Cohen následně jde až na hranu prozrazení, když prohlásí: „Můj syn byl v první fázi programu, ať odpočívá v pokoji.“

Aktivistu pak přiměje, aby v kulisách dětského pořadu provedl instruktáž pro nejmenší, jak používat střelnou zbraň. Používá při tom i střelné zbraně ukryté v plyšových zvířátkách, které Cohen označil za „gunimals”.

„Podporuji program Kinder Gaurdians. Bylo by moudré, kdybychom ho v Americe zavedli také,“ říká na kameru ex-senátor Lott s tím, že zbraně by mohli dostat do rukou i „dobře vyškolení předškoláci“.

„Díky mladým lidem vyškoleným k tomu, aby se uměli ve škole bránit, bychom se cítili bezpečněji,“ říká kongresman Rohrabacher.

„Tříleté dítě se neubrání útočné pušce tím, že na ni hodí penál s Hello Kitty. Otcové zakladatelé na druhý dodatek k ústavě nedali věkový limit,“ hájí program ozbrojování předškoláků kongresman Wilson.

Feromon Blink 182 a část ledvin zvaná Rita Ora

Vrcholem pak je vystoupení dalšího aktivisty za práva na držení zbraní, lobbisty Larryho Pratta, který je šéfem sdružení Gun Owners of America. Cohen ho přiměje k tomu, aby na kameru odcitoval totální nesmysly v podobě údajně vědeckých poznatků o tom, že malé děti mají rychlejší reflexy.

„Děti mladší pěti let mají zvýšenou hladinu feromonu Blink 182, která se tvoří v části ledvin známé jako Rita Ora. Díky tomu nervové reflexy putují po nervovém spojení Cardi B k Wiz Khalifa o 40 procent rychleji, a tím šetří čas a zachraňuje životy,“ říká s vážnou tváří Pratt, aniž by tušil, že do své řeči míchá jména popových hvězd.

Cohen, který se proslavil fiktivními postavami jako britský rapper Ali G., kazašský reportér Borat či rakouský módní nadšenec Brüno, svým pořadem přispěl k debatě o střelbě na amerických školách a s tím spojených návrzích na omezení snadné dostupnosti zbraní v USA. Tomu se brání zejména vlivné asociace sdružující výrobce a držitele zbraní. Leckdy také argumentují právě Izraelem, pravda ovšem je, že v židovském státě jsou pravidla pro civilní držení zbraní velmi přísná.