Oficiálním důvodem bylo podle obhájce Stormy Daniels to, že pornoherečka během svého vystoupení nechala jednoho z návštěvníků, aby se jí na pódiu „nesexuálním způsobem” dotýkal. Ve skutečnosti ale podle právníka jde o policejní šikanu.

„Stormy Daniels zadrželi v Columbusu v Ohiu za stejné představení, jaká už předváděla po celé zemi v téměř stovkách striptýzových klubů. Bylo to připraveno a politicky motivováno. Budeme bojovat proti falešným obviněním,” napsal právník Michael Avenatti na Twitteru.

Just rcvd word that my client @StormyDaniels was arrested in Columbus Ohio whole performing the same act she has performed across the nation at nearly a hundred strip clubs. This was a setup & politically motivated. It reeks of desperation. We will fight all bogus charges. #Basta