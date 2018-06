Ramos zablokoval východy z redakce, aby lidé nemohli prchat, uvedl prokurátor Adams. Chtěl podle něj zabít co nejvíce lidí. „Choval se jako kdyby byl na lovu,“ uvedl Adams.

Policie útočníka zatím obvinila z pětinásobné vraždy. Zastřelil čtyři novináře a obchodní asistentku.

Jarrod Ramos na snímku z roku 2013

FOTO: Reuters

„Soudci jsme ale předali dostatek důkazů na to, aby byl Ramos obviněn z trestného činu koordinovaný útok,“ uvedl prokurátor Adams. „Jednu z obětí, která se snažila uniknout zadním východem, zastřelil ve chvíli, kdy se nemohla dostat ven,“ popsal prokurátor.

Někteří svědci uvedli, že muž po vstupu do budovy zapálil dýmovnici. Útočil legálně drženou opakovací puškou.

Prokurátor Wes Adams

FOTO: Joshua Roberts, Reuters

Šéf policie Timothy Altomare uvedl, že během prohlídky Ramosova domu policisté nalezli důkazy, že muž svůj čin dlouho plánoval.

Během soudního jednání o uvalení vazby Ramos nic neřekl, jen pozorně řízení sledoval.

Prezident Donald Trump vyjádřil na Twitteru pozůstalým po obětech soustrast. „Tento útok nás šokoval a naplnil naše srdce smutkem. Mé myšlenky a modlitby jsou s oběťmi a s jejich rodinami. Děkuji všem, kdo jsou na místě a pomáhají,“ napsal.

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene.