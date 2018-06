Ve Venezuele pozabíjely bezpečnostní síly stovky lidí, uvedla Rada OSN

Přes pět set lidí zabily ve Venezuele od července 2015 do března 2017 bezpečnostní síly bez soudního rozhodnutí, pod záminkou boje proti kriminalitě. Uvedl to v pátek předseda Rady OSN pro lidská práva Zaíd Husajn, když představoval zprávu o násilí v zemi. Venezuela to odmítla jako lež.