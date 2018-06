Na nahrávce, kterou agentura AP v úterý publikovala, jsou slyšet naříkající děti a španělsky hovořící pracovníci americké hraniční stráže. Zatímco se stráž dětí vyptává, odkud jsou, nezletilí potomci migrantů zoufale volají o pomoc své rodiče a dospělé příbuzné.

Dětské volání bylo marné. Rodiče čeká trestní stíhání a jejich potomky cesta do ústavů nebo k cizím lidem do pěstounské péče.

Spojené státy začaly uplatňovat politiku nulové tolerance vůči migrantům a odebírání dětí rodinám je bič na nově příchozí především ze Střední Ameriky. Od konce května bylo podle sdělení amerického ministerstva vnitra odděleno 1995 dětí od 1940 dospělých. [celá zpráva]

Lékaři a psychologové varují před doživotními traumaty, která mohou děti postihnout kvůli nuceným separacím. Lidskoprávní organizace jako například Aclu tvrdí, že jsou tímto způsobem masivně porušována lidská práva.

Traumata zažívají i dospělí. Minulý týden spáchal otec se Střední Ameriky sebevraždu poté, co byl oddělen od svých dětí. V minulých dnech se také stalo, že rodiče byli bleskově deportováni ze země, ale jejich děti zůstaly za mřížemi v USA. Jeden z otců si stěžoval, že mu úředníci vyrvali z náruče pětiletou spící dceru. Další mladík popisoval, jak ho odtrhli od sedmiletého bratra.

Spojené státy musejí vždy zatýkat lidi, kteří do země přicházejí nelegálně. V sérii příspěvků na Twitteru, v nichž se věnoval hlavně migraci, to uvedl americký prezident Donald Trump, jehož manželka Melania se v minulých dnech rovněž vyslovila proti praxi oddělování dětí od rodičů. [celá zpráva]

We must always arrest people coming into our Country illegally. Of the 12,000 children, 10,000 are being sent by their parents on a very dangerous trip, and only 2000 are with their parents, many of whom have tried to enter our Country illegally on numerous occasions.