V Německu se aktuálně rozhořel spor mezi kancléřkou Angelou Merkelovou a ministrem vnitra Horstem Seehoferem. Ten by chtěl, aby se migranti vraceli od německých hranic, pokud nebude rychle přijato nějaké celoevropské řešení. Podle průzkumu s ním souhlasí většina Němců. Merkelová prosazuje dohodu v rámci Evropy.

Trump, který má podle médií s Merkelovou napjatý vztah, tvrdí, že spory jsou důsledkem špatné migrační politiky. „Lidé v Německu se obracejí proti svému vedení. Téma migrace otřásá už beztak slabou berlínskou koalicí,“ napsal Trump.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!