Rostislav Matulík, Právo

Kennedyho klan se téměř padesát let po Tedově autonehodě, při níž Kopechneová zahynula, totiž pokusil dubnovou premiéru snímku o smrti mladé dívky zastavit. Kopechneovou totiž poslední významný člen vlivné rodiny nechal bez pomoci v autě na dně řeky, kam se s ní v létě 1969 zřítil z dřevěného mostu bez zábradlí na ostrově Chappaquiddick.

Sám Kennedy tehdy vyvázl, ale místo přivolání pomoci z místa uprchl. K tragédii došlo po letní zahradní párty, na niž Ted a pět dalších ženatých mužů pozvalo šest nezadaných slečen. Všechny o rok dřív pracovaly v prezidentském týmu Roberta Kennedyho.

Senátor Ted Kennedy na snímku z roku 2008

FOTO: Profimedia.cz

Herečka podruhé obětí politika

Tehdy sedmatřicetiletý Ted Kennedy nahlásil havárii až o deset hodin později. Nikdy nevysvětlil proč, a neřekl ani, jak se on a osmadvacetiletá svobodná Kopechneová ocitli v jednom autě. Oficiálně ji měl vézt pozdě v noci na trajekt. Jenomže most, přes který auto přejíždělo, není ve směru k přístavu. Oběť navíc byla nalezena na zadním sedadle a v autě policie našla kabelku ještě jedné ženy. Nic z těchto podivností se neobjasnilo.

Dívku s polskými kořeny teď v novém filmu Chappaquiddick hraje Kate Maraová, která přitom v seriálu Dům z karet ztvárnila mladou ambiciózní novinářku zavražděnou demokratickým prezidentským kandidátem. „Měl jsem obavy, že už nebude chtít hrát další ženu zabitou senátorem,“ svěřil se režisér snímku John Curran.

Mary Jo Kopechneová na archivní fotografii

FOTO: Profimedia.cz

Hlavní motivaci k natáčení mu prý poskytl úspěch Donalda Trumpa v prezidentských volbách. „Znechutilo mě to, co se děje na pravé části politického spektra. Pak jsem si ale jako volič demokratů uvědomil, že na vlastního kandidáta – v tomto případě Teda Kennedyho – odmítám pohlédnout kriticky a pravdivě,“ dodal tvůrce.

Jeho snímek mapuje cynické úsilí šesti poradců zachránit kariéru senátora, který snil o tom, že by se mohl stát prezidentem. „Ten příběh je 50 let starý, ale zarazilo mě, že je pro nás i dnes tabu. Právě to, jak málo se o něm chceme bavit, mě motivovalo. Hněvalo mě, jak málo jde lidem o poznání pravdy,“ říká Curran.

Za znepokojivé režisér považuje dodnes fakt, že zbývajících pět dívek z párty nikdy nepromluvilo o tom, co věděly. Jedna z nich, Ester Newbergová, dokonce kontaktovala filmový štáb s žádostí, aby její jméno z filmu zmizelo. Podle režiséra je to všechno tím, že Kennedyho klan zůstává na americké veřejné scéně nadále velmi vlivnou silou. „Svým způsobem jde o obdobu britské královské rodiny,“ podotýká.

Bolestín a slaboch

Producent Byron Allen v magazínu Variety prohlásil, že uvedení filmu se snažilo zabránit „několik hodně vlivných osobností“. Do věci se vmísil i Chris Dodd, hollywoodský boss a senátor za stát Connecticut, kdysi blízký Kennedyho přítel. Loni rezignoval na post ředitele Americké filmové asociace, zastřešující šest největších studií v továrně na sny.

Přitom film Chappaquiddick Kennedyho neočerňuje. Líčí ho poměrně sympaticky, o poznání kritičtější je k jeho otci, hlavě klanu. Právě ten mu nařídil, že v roce 1972 musí kandidovat na prezidenta. Ted toho má ale na svých bedrech hodně, je zdrcen smrtí svých bratrů Johna v roce 1963 a Roberta v roce 1968...

Současně je ale pravda, že to byl povrchní, slabošský a privilegovaný elitář. Záleželo mu víc na vlastní kariéře než na životě mladé dívky. Jeho první věta po nehodě zněla velmi bolestínsky: „Už nebudu prezidentem!“ Což se potvrdilo.

Ale i tak udělal velkou kariéru a zůstal senátorem až do své smrti: v roce 2009 ho zabil mozkový nádor.