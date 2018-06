„Náš velký Larry Kudlow, který pracuje tak tvrdě na obchodu a ekonomice, právě utrpěl srdeční záchvat,” referoval Trump ze Singapuru těsně před svým plánovaným summitem se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.

Our Great Larry Kudlow, who has been working so hard on trade and the economy, has just suffered a heart attack. He is now in Walter Reed Medical Center.