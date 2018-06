Novinky

Server metro.co.uk napsal, že policisté dostali anonymní tip na neohlášenou smrt novorozence. Vypravili se proto na místo a začali pátrat po dítěti.

To bylo zakopané v zemi, odkud ho policisté vkleče na kolenou a při svitu baterky začali vyhrabávat. Neočekávali, že by novorozeně našli živé, pak ale uslyšeli slabý nářek a pochopili, že mohou zachránit lidský život.

Dívku se i díky jejich zručnosti podařilo dostat ven, aniž by utrpěla větší újmu. Následně ji převzali do péče záchranáři. V zemi byla nově narozená dívka podle všeho osm hodin. Lékaři jí prohlédli dýchací cesty a převezli ji do nemocnice. Měla by být v pořádku.

Mladá matka uvedla, že byla sama v koupelně, když začala rodit. Vypověděla, že dítě přišlo na svět tak rychle, že upadlo na zem a uhodilo se do hlavy.

Příbuzní patnáctileté matky si podle AP mysleli, že děvče zemřelo při porodu. Tvrdí, že nevykazovalo známky života.

Novorozená dívka má skutečně dvě fraktury lebky, které budou lékaři monitorovat.